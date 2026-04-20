У Путина решили спасать тонущую экономику за счет богачей: что их ждет

Кремль планирует обложить крупные компании дополнительным налогом на сверхприбыль, чтобы нивелировать те пробелы в российской экономике, которые затрудняют ведение войны в Украине.

Несмотря на предложение российских олигархов добровольно внести взносы в бюджет на финансирование войны, Кремль планирует обложить крупные компании дополнительным "налогом на сверхприбыль".

По итогам 2025 года, российские власти планируют ввести новый налог на сверхприбыли бизнеса на фоне растущего дефицита бюджета и финансового давления, связанного с войной против Украины.

Ставка налога может составить до 20%, что вдвое больше, чем во время предыдущей кампании в 2023 году. Речь идет о налогообложении той части прибыли компаний за 2025 год, которая превышает средний уровень за 2018-2019 годы. Именно этот период использовался как база при сборе сверхприбылей за 2021-2022 годы.

Прошлый налог на сверхприбыль принес российскому бюджету около 318,8 млрд рублей. При этом от его уплаты были освобождены нефтегазовые и угольные компании, а основная нагрузка легла на предприятия, которые занимались добычей руд, редких металлов, фосфоритов, производством чугуна, проката, труб, цветных металлов и бизнесов, которые работали в сфере торговли.