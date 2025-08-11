ua en ru
Азербайджан выделил Украине денежную помощь после ударов РФ по SOCAR

Понедельник 11 августа 2025 11:46
Азербайджан выделил Украине денежную помощь после ударов РФ по SOCAR Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Азербайджан выделил 2 миллиона долларов для оказания гуманитарной помощи Украине после преднамеренный ударов России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно документу, средства из резервного фонда Азербайджана будут выделены министерству энергетики Украины. Они будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.

В частности, средства пойдут на поддержку украинской энергосистемы, пострадавшей от российских атак.

Как отмечается в документе, решение принято с учетом принципов гуманизма и на основании двусторонних и многосторонних соглашений между Баку и Киевом.

В Азербайджане напомнили, что в последние годы неоднократно присылали гуманитарные грузы украинскому народу в связи с войной.

В указе также отмечается, что сотрудничество между странами основывается на дружбе и стратегическом партнерстве, в частности на договорах и совместных заявлениях президентов 2000, 2008 и 2022 годов.

Россия атакует объекты Азербайджана в Украине

Вчера Азербайджан разозлился на Россию и пригрозил снятием запрета на поставки оружия Украине, если режим РФ продолжит удары по украинской газовой инфраструктуре, или по объектам азербайджанских компаний в Украине.

Также вчера президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны осудили преднамеренный удар России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.

Напомним, ночью 8 августа российские оккупанты атаковали ударными дронами нефтебазу SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива, сообщалось о пострадавших.

До этого российская армия атаковала объект газотранспортной инфраструктуры у границы Украины с Румынией - в Орловке Одесской области. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана. Также через станцию азербайджанский газ попадал в Европу.

