ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одессе раздаются взрывы: россияне атакуют дронами с разных сторон

Одесса, Воскресенье 17 августа 2025 23:53
UA EN RU
В Одессе раздаются взрывы: россияне атакуют дронами с разных сторон Фото: российский агрессор атакует ударными дронами Одесскую область (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе слышны звуки взрывов. Российские захватчики массированно атакуют город ударными дронами "Шахед" одновременно с нескольких сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, мэра Одессы Геннадия Труханова и председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

В 23:32 Кипер сообщил, что россияне атакуют город ударными беспилотниками.

"Одесса и район, будьте в укрытиях!", - отметил он.

В 23:40 Труханов сообщил о взрывах в городе. Перед этим он предупредил об угрозе ударов для Пересыпского района и центральной части Одессы.

В 23:42 Воздушные силы сообщили о приближении большого количества "Шахедов" к городу. Жителям посоветовали пройти в укрытие.

Также объявлено угрозу применения врагом ударных беспилотников для Одесского района.

В 23:48 военные сообщили об угрозе обстрела сел Великая Балка и Нерубайское к северу от Одессы.

В 23:50 Воздушные силы предупредили об угрозе ударов по поселкам Радостное и Большой Дальник к западу от областного центра.

Мониторинговые паблики сообщали о приближении к городу около 18 дронов.

В 23:57 паблики сообщили об уменьшении числа дронов до 1 единицы.

Обновлено 00:01

В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Воздушные удары РФ

Вечером 17 августа российские террористы практически одновременно ударили баллистическими ракетами по Сумах, Харькову и Павлограду. В городах повреждена жилая инфраструктура, много пострадавших.

Днем в воскресенье россияне также ударили фугасными авиабомбами по селу в Запорожской области. В результате атаки погиб подросток, есть погибшие.

В Константиновке Донецкой области, агрессор обстрелял спасателей, которые приехали тушить пожар на место обстрела.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Атака дронов
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия