В Одессе раздаются взрывы: россияне атакуют дронами с разных сторон

В Одессе слышны звуки взрывов. Российские захватчики массированно атакуют город ударными дронами "Шахед" одновременно с нескольких сторон.

В 23:32 Кипер сообщил, что россияне атакуют город ударными беспилотниками.

"Одесса и район, будьте в укрытиях!", - отметил он.

В 23:40 Труханов сообщил о взрывах в городе. Перед этим он предупредил об угрозе ударов для Пересыпского района и центральной части Одессы.

В 23:42 Воздушные силы сообщили о приближении большого количества "Шахедов" к городу. Жителям посоветовали пройти в укрытие.

Также объявлено угрозу применения врагом ударных беспилотников для Одесского района.

В 23:48 военные сообщили об угрозе обстрела сел Великая Балка и Нерубайское к северу от Одессы.

В 23:50 Воздушные силы предупредили об угрозе ударов по поселкам Радостное и Большой Дальник к западу от областного центра.

Мониторинговые паблики сообщали о приближении к городу около 18 дронов.

В 23:57 паблики сообщили об уменьшении числа дронов до 1 единицы.

Обновлено 00:01

В Одессе и Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги.