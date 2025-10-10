РФ попала в энергообъект на Черниговщине: когда вернут свет

Российские военные снова ударили по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА и Telegram "Черниговоблэнерго".

"В который раз под прицелом Нежинщина. Ночью рашисты попали в энергетический объект", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.

Как уточнили в Черниговской ОГА, за прошедшие сутки россияне несколькими волнами осуществляли массированные дроновые атаки на гражданскую инфраструктуру Черниговщины.

В частности, в Нежинском районе повреждены локомотив и железнодорожная инфраструктура. Вечером из-за взрыва БпЛА осколочные ранения получил работник "Укрзализныци", который проводил восстановительные работы. Он госпитализирован.

Также ночью на Нежинщине ударный дрон атаковал объект энергоинфраструктуры - это привело к аварийным отключениям части абонентов в нескольких населенных пунктах района. Также повреждения получил еще один инфраструктурный объект. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, возникшие после попаданий.

Сейчас продолжаются восстановительные работы на объектах энергосети. В области действуют графики почасовых отключений. В Нежинском районе - частично пересекаются с аварийными отключениями. При благоприятных условиях энергетики будут увеличивать время без отключений электроснабжения.