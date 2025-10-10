РФ попала в энергообъект на Черниговщине: когда вернут свет
Российские военные снова ударили по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА и Telegram "Черниговоблэнерго".
"В который раз под прицелом Нежинщина. Ночью рашисты попали в энергетический объект", - отметили в "Черниговоблэнерго".
Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.
Как уточнили в Черниговской ОГА, за прошедшие сутки россияне несколькими волнами осуществляли массированные дроновые атаки на гражданскую инфраструктуру Черниговщины.
В частности, в Нежинском районе повреждены локомотив и железнодорожная инфраструктура. Вечером из-за взрыва БпЛА осколочные ранения получил работник "Укрзализныци", который проводил восстановительные работы. Он госпитализирован.
Также ночью на Нежинщине ударный дрон атаковал объект энергоинфраструктуры - это привело к аварийным отключениям части абонентов в нескольких населенных пунктах района. Также повреждения получил еще один инфраструктурный объект. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания, возникшие после попаданий.
Сейчас продолжаются восстановительные работы на объектах энергосети. В области действуют графики почасовых отключений. В Нежинском районе - частично пересекаются с аварийными отключениями. При благоприятных условиях энергетики будут увеличивать время без отключений электроснабжения.
Обстрел 10 октября
В ночь на пятницу, 10 октября, Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, использовав ударные дроны и ракеты различных типов. В столице в результате атаки ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.
Под вражеским огнем оказалось и Запорожье - там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирных жителей. В Запорожье погиб семилетний мальчик.
По предварительной информации, основной целью обстрелов были объекты энергетической инфраструктуры.
По словам президента Владимир Зеленского, этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.
