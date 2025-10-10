ua en ru
РФ поцілила в енергооб’єкт на Чернігівщині: коли повернуть світло

Ніжин, П'ятниця 10 жовтня 2025 10:06
РФ поцілила в енергооб’єкт на Чернігівщині: коли повернуть світло Ілюстративне фото: РФ поцілила в енергооб’єкт на Чернігівщині (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталія Кава

Російські військові знову вдарили по енергетичному об'єкту в Ніжинському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА та Telegram "Чернігівобленерго".

"Вкотре під прицілом Ніжинщина. Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт ", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.

Як уточнили у Чернігівській ОВА, минулої доби росіяни кількома хвилями здійснювали масовані дронові атаки на цивільну інфраструктуру Чернігівщини.

Зокрема, у Ніжинському районі пошкоджено локомотив та залізничну інфраструктуру. Увечері через вибух БпЛА осколкові поранення отримав працівник "Укрзалізниці", який проводив відновлювальні роботи. Його шпиталізовано.

Також вночі на Ніжинщині ударний дрон атакував об’єкт енергоінфраструктури - це призвело до аварійних відключень частини абонентів у декількох населених пунктах району. Також пошкоджень зазнав ще один інфраструктурний об’єкт. Рятувальники оперативно ліквідували займання, що виникли після влучань.

Наразі тривають відновлювальні роботи на об’єктах енергомережі. В області діють графіки погодинних відключень. У Ніжинському районі - частково перетинаються з аварійними відключенням. За сприятливих умов енергетики збільшуватимуть час без відключень електропостачання.

Обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, Росія здійснила масований обстріл території України, використавши ударні дрони та ракети різних типів. У столиці внаслідок атаки поранення дістали дев’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через удари на лівому березі міста повністю зникло електропостачання.

Під ворожим вогнем опинилося і Запоріжжя - там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирних жителів. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

За попередньою інформацією, основною ціллю обстрілів були об’єкти енергетичної інфраструктури.

За словами президента Володимир Зеленського, цієї ночі ворог використав понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет. Атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.

Більше подробиць про нічний масований обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

