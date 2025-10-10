РФ поцілила в енергооб’єкт на Чернігівщині: коли повернуть світло

Російські військові знову вдарили по енергетичному об'єкту в Ніжинському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА та Telegram "Чернігівобленерго".

"Вкотре під прицілом Ніжинщина. Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт ", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.

Як уточнили у Чернігівській ОВА, минулої доби росіяни кількома хвилями здійснювали масовані дронові атаки на цивільну інфраструктуру Чернігівщини.

Зокрема, у Ніжинському районі пошкоджено локомотив та залізничну інфраструктуру. Увечері через вибух БпЛА осколкові поранення отримав працівник "Укрзалізниці", який проводив відновлювальні роботи. Його шпиталізовано.

Також вночі на Ніжинщині ударний дрон атакував об’єкт енергоінфраструктури - це призвело до аварійних відключень частини абонентів у декількох населених пунктах району. Також пошкоджень зазнав ще один інфраструктурний об’єкт. Рятувальники оперативно ліквідували займання, що виникли після влучань.

Наразі тривають відновлювальні роботи на об’єктах енергомережі. В області діють графіки погодинних відключень. У Ніжинському районі - частково перетинаються з аварійними відключенням. За сприятливих умов енергетики збільшуватимуть час без відключень електропостачання.