Впервые в истории: Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

Первая леди США и супруга Дональда Трампа - Мелания, в ближайшие дни возглавит заседание Совета безопасности ООН. Это произойдет 2 марта.

Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х. Читайте также: Келлог рассказал о письме Мелании Трамп для Путина