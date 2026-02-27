Впервые в истории: Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН
Первая леди США и супруга Дональда Трампа - Мелания, в ближайшие дни возглавит заседание Совета безопасности ООН. Это произойдет 2 марта.
Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Как известно, на днях ротационное председательство в Совбезе ООН перейдет к США. Но заседание впервые возглавит супруга действующего президента, хотя обычно они проходят под председательством посла или высокопоставленного члена правительства страны-представителя по ротации.
"Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете безопасности - у первый же день председательства Америки в совете. Сделаем ООН снова великой!", - написал он.
На странице офиса первой леди США в Х уточнили, что выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и мира во всем мире.
"Под руководством госпожи Трамп... члены Совета будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности", - добавили в офисе.
Reuters сославшись на слова представителя ООН тоже пишет, что "это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета безопасности, состоящего из 15 членов".
Мелания Трамп требует от РФ вернуть Киеву украинских детей
Напомним, в 2025 году Мелания Трамп написала письмо главе Кремля Владимиру Путину, в котором попросила вернуть Украины детей, которых Россия похитила в ходе полномасштабной войны.
В конце января 2026 года Мелания Трамп в одном из эфиров сказала, что получила ответ от Путина, добавив, что ее представитель на связи с российской стороной и работа над возвращением детей продолжается.
И такой контакт действительно имеет результат. В частности, в начале декабря в Украину к своим семьям были возвращены шесть мальчиков и одна девочка.
Уже в февраля 12 числа Мелания Трамп смогла вернуть еще одну группу детей, которых россияне вывезли из Украины. Количество в Белом доме не озвучили, но уточнили, что это уже третий раз, когда Россия возвращает детей при содействии Мелании.