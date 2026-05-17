"РФ нужно больше людей для войны": Санду отреагировала на решение Путина по Приднестровью
Указ российского диктатора Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья может быть использован с целью мобилизации жителей молдавского региона на войну против Украины.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Санду считает, что такое решение Кремля является попыткой скрытой мобилизации населения региона для войны против Украины.
"Вероятно, им просто нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину", - отметила президент.
Она предположила, что это одна из тактик России, направленная на то, чтобы угрожать Молдове в связи с ее усилиями по реинтеграции Приднестровья.
"С начала войны в Украине большинство жителей этого региона приняли молдавское гражданство, поскольку считали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России", - подчеркнула Санду.
На вопрос, может ли Путин заблокировать вступление Молдовы в ЕС из-за приднестровского вопроса, она ответила, что "только ЕС может решить, станет ли Молдова частью ЕС или нет. Россия здесь ни при чем".
Российские паспорта в Приднестровье
Напомним, 15 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который упрощает прием в российское гражданство для жителей Приднестровья.
Согласно документу, право на упрощенное получение российского паспорта предоставили совершеннолетним и дееспособным лицам, постоянно проживающим на территории непризнанного региона.
В ответ на такие действия Москвы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет обозначить Приднестровье как "свою территорию". По словам главы государства, таким образом Кремль преследует две ключевые цели - легитимизировать оккупационный статус региона Молдовы и найти новый мобилизационный ресурс для привлечения солдат на фронт.
Учитывая присутствие в регионе российского контингента и потенциальные угрозы, в начале мая Украина усилила оборону на границе с непризнанным Приднестровьем. На юго-западных рубежах военные активно развивают эшелонированную систему обороны и усиливают способности защиты.