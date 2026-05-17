"РФ нужно больше людей для войны": Санду отреагировала на решение Путина по Приднестровью

Указ российского диктатора Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья может быть использован с целью мобилизации жителей молдавского региона на войну против Украины.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Санду считает, что такое решение Кремля является попыткой скрытой мобилизации населения региона для войны против Украины.

"Вероятно, им просто нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину", - отметила президент.

Она предположила, что это одна из тактик России, направленная на то, чтобы угрожать Молдове в связи с ее усилиями по реинтеграции Приднестровья.

"С начала войны в Украине большинство жителей этого региона приняли молдавское гражданство, поскольку считали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России", - подчеркнула Санду.

На вопрос, может ли Путин заблокировать вступление Молдовы в ЕС из-за приднестровского вопроса, она ответила, что "только ЕС может решить, станет ли Молдова частью ЕС или нет. Россия здесь ни при чем".