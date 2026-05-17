"РФ потрібно більше людей для війни": Санду відреагувала на рішення Путіна щодо Придністров'я

Указ російського диктатора Володимира Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я може бути використане з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Санду вважає, що таке рішення Кремля є спробою прихованої мобілізації населення регіону для війни проти України.

"Ймовірно, їм просто потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну", - зазначила президент.

Вона припустила, що це одна з тактик Росії, спрямована на те, щоб погрожувати Молдові у зв'язку з її зусиллями щодо реінтеграції Придністров'я.

"З початку війни в Україні більшість жителів цього регіону прийняли молдавське громадянство, оскільки вважали, що з громадянством Республіки Молдова вони будуть у більшій безпеці, ніж з громадянством Росії", - наголосила Санду.

На запитання, чи може Путін заблокувати вступ Молдови до ЄС через придністровське питання, вона відповіла, що "тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною ЄС, чи ні. Росія тут ні до чого".