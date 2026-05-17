"РФ потрібно більше людей для війни": Санду відреагувала на рішення Путіна щодо Придністров'я

11:30 17.05.2026 Нд
2 хв
Жителів Придністров’я хочуть використати для мобілізації
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Указ російського диктатора Володимира Путіна про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я може бути використане з метою мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Санду вважає, що таке рішення Кремля є спробою прихованої мобілізації населення регіону для війни проти України.

"Ймовірно, їм просто потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну", - зазначила президент.

Вона припустила, що це одна з тактик Росії, спрямована на те, щоб погрожувати Молдові у зв'язку з її зусиллями щодо реінтеграції Придністров'я.

"З початку війни в Україні більшість жителів цього регіону прийняли молдавське громадянство, оскільки вважали, що з громадянством Республіки Молдова вони будуть у більшій безпеці, ніж з громадянством Росії", - наголосила Санду.

На запитання, чи може Путін заблокувати вступ Молдови до ЄС через придністровське питання, вона відповіла, що "тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною ЄС, чи ні. Росія тут ні до чого".

Російські паспорти в Придністров'ї

Нагадаємо, 15 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спрощує прийом у російське громадянство для жителів Придністров'я.

Згідно з документом, право на спрощене отримання російського паспорта надали повнолітнім та дієздатним особам, які постійно проживають на території невизнаного регіону.

У відповідь на такі дії Москви президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче позначити Придністров'я як "свою територію". За словами глави держави, у такий спосіб Кремль переслідує дві ключові цілі - легітимізувати окупаційний статус регіону Молдови та знайти новий мобілізаційний ресурс для залучення солдатів на фронт.

З огляду на присутність у регіоні російського контингенту та потенційні загрози, на початку травня Україна посилила оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. На південно-західних рубежах військові активно розбудовують ешелоновану систему оборони та посилюють спроможності захисту.

