Украину атаковали сотни дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:33 17.05.2026 Вс
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Украину атаковали сотни дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 279 российских дронов (Getty Images)
В ночь на 17 мая Россия атаковала Украину 287 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 287 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 279 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

"В воздушном пространстве новые группы вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Напомним, в ночь на 17 мая россияне атаковали Днепр дронами. В результате вражеских ударов в городе произошли пожары и пострадали люди.

Также Россия в очередной раз осуществила обстрел Харькова. На этот раз враг повредил авто, жилые дома и уличное освещение.

