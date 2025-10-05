ua en ru
Ночной обстрел Запорожья: выбитые окна, сгоревшие авто и разрушенный двор (фото)

Воскресенье 05 октября 2025 06:07
UA EN RU
Ночной обстрел Запорожья: выбитые окна, сгоревшие авто и разрушенный двор (фото) Фото: жительница Запорожья на месте одной из атак (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 5 октября осуществили комбинированный обстрел Запорожья. Из-за вражеской атаки в городе повреждены дома, возникли пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Ночью он информировал, что враг атаковал областной центр дронами и ракетами. По словам Федорова, по городу было нанесено не менее 10 ударов.

Затем глава ОГА писал, что были попадания в дома, возникли пожары и произошло возгорание на одном из предприятий. Кроме того, есть перебои со светом и водой.

По состоянию на утро Федоров указал следующее:

"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие автомобили, разрушение двора частного дома - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Также в течение ночи он информировал, что в Запорожье пострадали шесть человек, среди них - 16-летняя девушка. Кроме того, один человек погиб.

Обновлено в 06:08

Федоров уточнил, что количество раненых возросло до 9. К медикам обратились еще две женщины.

Обстрел Запорожской области

Напомним, в ночь на 4 октября россияне совершили дроновую атаку по Запорожской области. В результате российских обстрелов были ранены три человека. Кроме того, были повреждены дома и объекты инфраструктуры.

