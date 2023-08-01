РФ обстреляла Кривой Рог, а Зеленский может поехать на Генассамблею ООН: новости за 31 июля

Война России против Украины: последние новости

Разбита многоэтажка и десятки пострадавших. Все детали удара по Кривому Рогу

Российские оккупанты вчера утром двумя ракетами атаковали Кривой Рог. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку, в результате чего было разрушено пять этажей.

Спасательная операция уже завершилась. Известно, что в результате удара шесть человек погибли, еще десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты атаковали Кривой Рог с помощью баллистических ракет "Искандер". Запуск производили с временно оккупированного Джанкоя.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

Зеленский может поехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Так он будет отстаивать свою "формулу мира".

Источник издания сообщил, что в Нью-Йорке Зеленский, как ожидается, примет участие в других заседаниях и встречах в течение недели работы Генеральной ассамблеи ООН.

Издание отмечает, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев. Планы поездок еще не утверждены и могут измениться.

Правительство в Киеве настаивает на проведении саммита по мирной формуле во время заседания ООН. Однако некоторые союзники Украины не хотят этого делать из-за сложной логистики и предпочитают проводить мероприятия в рамках запланированной недели, говорят собеседники.

В России признались в депортации сотен тысяч украинских детей: Лубинец отреагировал

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что за 2022 ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей. Это является прямым доказательством Международного уголовного суда.

Лубинец напомнил, что в своем отчете Львова-Белова заявила о депортации в Россию 700 тысяч украинских детей только за 2022 год.

"Доклад уполномоченного по правам ребенка РФ - прямое доказательство для Международного уголовного суда по депортации украинских детей", - отметил он.

По словам Лубинца, жертвами депортации становятся как воспитанники институциональных учреждений, так и дети, которых сиротами сделали военные страны-оккупанта. Также вывозят и тех, кто имеет родственные связи на территории Украины.

ГУР о производстве ракет в РФ: в месяц десятки "Калибров" и единицы "Искандеров"

РФ продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже не те, что раньше. Кремль не накапливает их, а почти сразу выпускает по Украине.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, у России еще есть старые запасы ракет. Однако РФ пытается налаживать производство новых и пытается увеличить количество выпускаемых ракет в месяц.

Также Юсов уточнил, что РФ в месяц производит десятки "Калибров". Ракеты типа "Искандер" и "Кинжал" они изготавливают в значительно меньших объемах, речь идет о единицах.

После слухов об отдыхе на Кипре. Нардеп Холодов решил сложить мандат

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов подал в Раду заявление о составлении мандата. Это произошло на фоне слухов об его отдыхе на Кипре.

"В Верховную раду поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины", - написал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Он уточнил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

На фоне войны РФ против Украины. Китай введет ограничения на экспорт беспилотников

Китай введет контроль над экспортом некоторых дронов и связанного с ними оборудования, чтобы это нельзя было использовать в боевых действиях.

Ведомство пояснило, что ограничения на оборудование, включая некоторые двигатели для дронов, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов, вступят в силу 1 сентября.

"Меры контроля также коснутся некоторых потребительских дронов, и никакие гражданские беспилотники не могут быть экспортированы для военных целей", - говорится в заявлении представителя Минторговли Китая.

Reuters пишет, что такой шаг происходит на фоне эскалации напряженности в отношениях с США из-за доступа к технологиям. Китай имеет большую промышленность по производству дронов и экспортирует ее на несколько рынков, включая США.

Маляр о продвижении ВСУ во время наступления: украинский военный феномен

При наступлении потери украинских войск значительно меньше, чем у российских кафиров. В то же время, Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, даже несмотря на преимущество врага в вооружении и живой силе.

Заместитель министра обороны отметила, что работу украинских военных следует оценивать не только километрами, следует понимать, что ВСУ уничтожают немало вражеских складов с боеприпасами, которые потенциально враг мог применить против украинцев. "У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные силы сегодня совершают вещи, которые можно назвать военным чудом", - заявила Маляр.

Украина сегодня получит первые САУ Zuzana 2 от трех европейских стран, - СМИ

Во вторник, 1 августа, Украине передадут две колесные самоходные гаубицы Zuzana 2 словацкого производства.

Закупку САУ Zuzana 2 профинансировали Дания, Германия и Норвегия в рамках военной помощи.

Всего в рамках этого совместного проекта Силы обороны Украины получат 16 самоходных 155 мм Zuzana 2.

"Шахтер" объявил о трансфере таланта сборной Израиля

Донецкий "Шахтер" закрыл переход из тель-авивского "Хапоэля" защитника Става Лемкина.

20-летний центрбек стал четвертым летним новичком "горняков". В мае-июне он успел сыграть на молодежных чемпионате мира и Евро-2023.

Лемкин заключил с "Шахтером" контракт на 5 лет. Трансфер защитника стоил чемпиону Украины ориентировочно 1,2 млн евро. Новый сезон станет для таланта, который на уровне юниоров сменил столичный "Маккаби" на "Хапоэль", третьим на взрослом уровне.

Дожди не отступают, а в некоторых областях жара до +37: прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине на этой неделе местами будет жаркой. Однако в большинстве областей ожидаются дожди.

1 августа в большинстве северных и центральных областей в Харьковской, Одесской и Николаевской прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом в среду в западных, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируется дождливая погода.

На остальной территории, а также в четверг, 3 августа, в большинстве областей будет без осадков.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Однако днем 2 августа в западных и северных областях в отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в южной и восточной частях ночью будет +17 +23 градуса, а днем +27 +33. На остальной территории ночью прогнозируется +13+19 градусов, а днем +23+29.

В пятницу, 4 июля, в Украине ожидается жаркая, преимущественно сухая погода, лишь в западных областях отдельные кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью будет +16 +22 градуса, а на побережье морей до +25. При этом днем прогнозируют +28+34 градуса. В южной части, восточных и центральных областях местами до +35+37 градусов.