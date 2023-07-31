ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российскую армию принудительно забрали 60 тысяч мужчин с оккупированных территорий, - ГУР

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 июля 2023 11:29
В российскую армию принудительно забрали 60 тысяч мужчин с оккупированных территорий, - ГУР Фото: в российскую армию забрали 60 тысяч украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С начала 2022 года государство-агрессор на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовало в свою армию от 55 до 60 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка для программы "Донбасс Реалии".

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей - просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую ", - сказал представитель военной разведки Украины.

Также Россия сгоняет в армию и студентов с оккупированных украинских территорий.

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность [выжить] - сразу, при первой же возможности сдаться в плен", - отметил Черняк.

Принудительная мобилизация

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что на временно подконтрольной войскам РФ части Запорожской области оккупационная администрация готовится к принудительной мобилизации местных жителей.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации уже обратился в Россию с призывом немедленно прекратить принудительную мобилизацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ГУР
NEWS
Более 170 боев в неделю: Маляр о ситуации на восточном направлении
Более 170 боев в неделю: Маляр о ситуации на восточном направлении
DAILY
Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны