Оккупанты заявили об обстреле Донецка: горят авто, есть жертва и раненые (фото, видео)
Оккупанты в понедельник, 31 июля, заявили об обстреле центра Донецка. Из-за "прилетов" загорелись автобус и авто. Есть пострадавшие - жертва и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "мэра" Донецка Алексея Кулемзина.
"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и 2 легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", - написал он.
Как уточнил гауляйтер, по предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района один человек погиб, трое ранены.
По данным "Новости Донбасса", в пятницу этот район также попал под обстрел. Тогда было повреждено здание так называемого "МВД ДНР".
Также, по словам Кулемзина, прямо сейчас под обстрелом находятся Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
Обстрелы Херсона и Кривого Рога
С утра в понедельник, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Херсон и Кривой Рог Днепропетровской области.
В Херсоне под обстрел попали коммунальщики - один человек погиб, еще двое ранены. В Кривом Роге враг атаковал здание учебного заведения и жилой дом. В Кривом Роге уже известно об одном погибшем, 10 человек обратились за медпомощью.
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