Оккупанты обстреляли восемь громад в Сумской области: один человек получил ранения

Российские войска сегодня, 31 июля, нанесли удары по восьми общинах в Сумской области. В результате вражеских атак пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

"В течение дня было осуществлено 28 вражеских обстрелов. Зафиксировано 164 взрыва. Обстреляно 17 населенных пунктов в 8 территориальных общинах", - говорится в сообщении.

Краснопольская громада : минометный обстрел (18 взрывов), САУ (4 взрыва). С вертолета осуществлен пуск 7 ракет НАР;

: минометный обстрел (18 взрывов), САУ (4 взрыва). С вертолета осуществлен пуск 7 ракет НАР; Белопольская громада : миномет (26 взрывов), артиллерия (4 взрыва), ствольная артиллерия (21 взрыв), гранатомет (10 взрывов);

: миномет (26 взрывов), артиллерия (4 взрыва), ствольная артиллерия (21 взрыв), гранатомет (10 взрывов); Юнаковская громада : ствольная артиллерия (8 взрывов);

: ствольная артиллерия (8 взрывов); Зноб-Новгородская громада : минометный обстрел (11 взрывов);

: минометный обстрел (11 взрывов); Середино-Будская громада : ствольная артиллерия (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), гранатомет (5 взрывов). Были повреждены крыша частного зернохранилища, двор дома;

: ствольная артиллерия (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), гранатомет (5 взрывов). Были повреждены крыша частного зернохранилища, двор дома; Великописаревская громада : миномет (33 взрыва). Ранен один человек , повреждены 4 домохозяйства;

: миномет (33 взрыва). , повреждены 4 домохозяйства; Новослободская громада : РСЗО (2 взрыва), пуск с вертолета 2 ракет НАР. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство;

: РСЗО (2 взрыва), пуск с вертолета 2 ракет НАР. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство; Хотинская громада: миномет (7 взрывов).

Ракетный удар по Сумам

Ранее российские оккупанты обстреляли город Сумы. Захватчики ударили ракетой по учебному заведению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития.

По состоянию на 12:00 известно, что в результате атаки погибли два человека. Ранения получили 20 человек.

Вчера российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.