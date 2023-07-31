Оккупанты обстреляли восемь громад в Сумской области: один человек получил ранения
Российские войска сегодня, 31 июля, нанесли удары по восьми общинах в Сумской области. В результате вражеских атак пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"В течение дня было осуществлено 28 вражеских обстрелов. Зафиксировано 164 взрыва. Обстреляно 17 населенных пунктов в 8 территориальных общинах", - говорится в сообщении.
- Краснопольская громада: минометный обстрел (18 взрывов), САУ (4 взрыва). С вертолета осуществлен пуск 7 ракет НАР;
- Белопольская громада: миномет (26 взрывов), артиллерия (4 взрыва), ствольная артиллерия (21 взрыв), гранатомет (10 взрывов);
- Юнаковская громада: ствольная артиллерия (8 взрывов);
- Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (11 взрывов);
- Середино-Будская громада: ствольная артиллерия (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), гранатомет (5 взрывов). Были повреждены крыша частного зернохранилища, двор дома;
- Великописаревская громада: миномет (33 взрыва). Ранен один человек, повреждены 4 домохозяйства;
- Новослободская громада: РСЗО (2 взрыва), пуск с вертолета 2 ракет НАР. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство;
- Хотинская громада: миномет (7 взрывов).
Ракетный удар по Сумам
Ранее российские оккупанты обстреляли город Сумы. Захватчики ударили ракетой по учебному заведению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития.
По состоянию на 12:00 известно, что в результате атаки погибли два человека. Ранения получили 20 человек.
Вчера российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.
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