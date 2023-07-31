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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники РФ и семь складов боеприпасов

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Понедельник 31 июля 2023 21:21
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники РФ и семь складов боеприпасов Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц техники РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные на Таврическом направлении уничтожили 16 единиц российской техники и семь складов боеприпасов.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Силы обороны работают на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1359 огневых задач", - сообщил он.

Украинские военные уничтожили 16 единиц военной техники противника. В частности:

  • танк,
  • четыре ББМ,
  • гаубица 2А19 "Мста-С",
  • пять единиц артиллерийских систем и минометов,
  • автомобильная техника.

Также Силами обороны было уничтожено семь складов боеприпасов врага.

Потери России в войне

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 490 оккупантов. По состоянию на сегодняшнее утро с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 246 190 единиц личного состава.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как подразделение воинской части А1108 уничтожило вражеский комплекс "Бук". Это со своей стороны помогло открыть район для работы украинских артиллеристов.

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