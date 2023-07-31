Корректировал ракетные удары РФ. В Запорожской области задержали преподавателя вуза

Контрразведка Службы безопасности Украины в Запорожской области задержала преподавателя местного высшего профессионального училища, который корректировал ракетные удары россиян по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года.

По указанию РФ он скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона. Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта.

Используя бинокль и другую оптику он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

Текстовые сообщения с координатами объектов сил обороны он передавал представителю российской спецслужбы через популярный мессенджер.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

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При обыске по месту жительства задержанного обнаружено:

мобильный телефон и ноутбук с поличным со спецслужбой РФ;

четыре сигнально-шумовых пистолета, переработанные под боевые;

три рации;

оптические приборы слежения за удаленными объектами.

Фото: в Запорожской области задержали преподавателя вуза, который корректировал ракетные удары РФ (t.me/SBUkr)

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Пока информатор под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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