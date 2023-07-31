В России признались в депортации сотен тысяч украинских детей: Лубинец отреагировал

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей. Это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram .

Лубинец напомнил, что в своем отчете Львова-Белова заявила о депортации в Россию 700 тысяч украинских детей только за 2022 год.

"Доклад уполномоченной по правам ребенка РФ - прямое доказательство для Международного уголовного суда насчет депортации украинских детей", - отметил он.

По словам Лубинца, жертвами депортации становятся как воспитанники институциональных учреждений, так и дети, которых сиротами сделали военные страны-оккупанта. Также вывозят и тех, у кого есть родственные связи на территории Украины.

"Такая политика по отношению к украинским детям является составляющей геноцида нашей нации, нарушает международное гуманитарное право, а именно Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка. Это вопиющее нарушение прав детей, которые становятся заложниками Российской Федерации", - добавил омбудсмен.

Он подчеркнул, что призывает международное сообщество принять срочные меры для прекращения грубых нарушений норм международного права и способствовать возвращению депортированных детей на территорию Украины.

Лубинец рассказал, что он обратился к спецпредставителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов с просьбой получить от россиян списки депортированных украинских детей и передать их Украине.

Ордер на арест Львовой-Беловой

Стоит заметить, что еще в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей.

Россияне массово вывозят их на территорию своей страны, где позже разрешают усыновлять.

Напомним, 6 июля Украина вернула домой двух детей - 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару. Их депортировали российские оккупанты.

