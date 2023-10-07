РФ обстреляла Харьков, а Залужный посетил фронт на юге Украины: новости за 6 октября

Вчера, 6 октября 2023 года, российские военные обстреляли центр Харькова. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил военных на юге Украины.

Война России против Украины: последние новости

Многие пострадавшие и погибший ребенок: все, что известно об ударе "Искандерами" по Харькову

Российская армия утром 6 октября нанесла ракетные удары "Искандерам" по центру Харькова. Под прицелом врага оказались жилые дома, десятки людей пострадали, погиб ребенок.

Как писал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по состоянию на 13:55 известно:

погибли 2 человека - 10-летний мальчик и женщина 67 лет.

ранены в общей сложности 30 человек - 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

среди пострадавших есть 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка;

состояние большинства раненых - среднее. Также несколько "легких" пациентов;

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову 6 октября – в материале РБК-Украина.

Залужный побывал на юге Украины и провел работу с военными

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала побывали на юге Украины. Они посетили оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".

Залужный и Шаптала провели работу в группировках войск, которые выполняют задачи в рамках оборонительных и наступательных операций.

Военное руководство проанализировало угрозы со стороны врага. Командующие также определили дальнейшие действия Сил обороны с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте.

Стоит отметить, что оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" охватывает Запорожскую область и территорию вплоть до Авдеевки Донецкой области.

Швеция предоставит Украине военную помощь на 200 млн долларов, но истребители в обмен на НАТО

Швеция отправит Украине новый пакет военной поддержки на сумму 2,2 млрд крон (199 млн долларов), состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей для ранее переданных систем. Передача истребителей возможна только после вступления Швеции в НАТО.

Новый пакет военной помощи Швеции станет 14-м пакетом военной помощи Украине с начала войны, в результате чего общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 миллиардов крон (2 млрд долларов).

Йонсон сообщил на пресс-конференции, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция отправить истребители Jas Gripen в Украину.

Украина вернула тела еще 64 погибших военных

В Украину вчера, 6 октября, удалось вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 64 военнослужащих.

"По результатам проведения репатриационных мероприятий, украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела 64 погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинской стороной, в соответствии с нормами Международного гуманитарного права, российской стороне переданы тела комбатантов, погибших на фронте.

Отмечается, что Украина не прекращает и продолжает активно принимать все возможные законные меры в рамках норм Международного гуманитарного права по установлению местонахождения украинских защитников, пропавших без вести или попавших в плен во время войны против российской агрессии, с целью их дальнейшего возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Оккупанты из "Торнадо" обстреляли дома в Шевченково в Харьковской области: есть раненые

Российские войска вчера, 6 октября, нанесли удары по Волчанску и Шевченковскому в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали местные жители.

Отмечается, что около 9:00 российские военные обстреляли пгт Шевченково Купянского района. Получил ранения местный житель. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки.

По предварительным данным, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

В МВД Украины уточнили, что в 10:00 россияне снова обстреляли пгт Шевченково.

"Зафиксировано несколько попаданий: два в пределах населенного пункта, а одно за пределами поселка. Пострадал 54-летний мужчина. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Есть разные сценарии. В ВСУ рассказали, как приход холодов скажется на ходе боевых действий

Приход осенних холодов повлияет на ход боевых действий в Украине, военные активно к этому готовятся.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, речь идет о переводе техники на зимнее состояние, происходит замена масел, добавка различных присадок к горючему, а также подготовка обеспечения личного состава буржуйками, средствами отопления.

Евлаш пояснил, что в этом плане военным активно помогают волонтеры, передают ВСУ грелки, и другие различные необходимые средства, которыми наши бойцы могут согреться в холодное время года.

Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск добавил, что военнослужащие утепляют свои блиндажи и утепляют свои места проживания. Это стандартный набор мероприятий с наступлением зимы.

Отдельно Евлаш отметил, что наступление холодов повлияет на ход боевых действий, однако военные будут смотреть на погоду.

"Если это будут дожди, то это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника", - сказал Евлаш.

Суд оставил без изменений размер залога Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский остается под арестом с возможностью залога в 3 млрд. 891 млн. гривен. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.

"Постановление судьи Шевченковского райсуда Киева... и определенный залог в отношении Игоря Коломойского оставить без изменений, а апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения", - постановила судья апелляционного суда.

Драка с участием нардепов Куницкого и Дмитрука: генпрокурор открыл уголовные дела

Генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Они устроили драку в Киеве.

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", - отметили в ОГП.

Там уточнили, что Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве.

В ведомстве рассказали, что уголовные производства объединили. Досудебное расследование поручили проводить Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Сын Гладковского и экс-руководитель "Укрспецэкспорта" получили подозрения

Бывший генеральный директор ДК "Укрспецэкспорт" и родственник бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны Украины получили подозрения в хищении почти 13 млн. гривен.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского и Павла Букина, который ранее возглавлял "Укрспецэкспорт".

Правоохранители провели расследование по фактам злоупотреблений в "Укроборонпроме" после публикаций журналистских расследований о сговоре тогдашнего гендиректора "Укрспецэкспорта" с родственником чиновника СНБО.

Следствие установило, что сговор заключался в предоставлении отката Гладковскому из средств "Укрспецэкспорта" путем заключения договора о поставке оборудования.

Так, в течение августа 2016 года - февраля 2017 года они обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между "Укрспецэкспорт" и подконтрольными Гладковскому компаниями о закупке высотомеров для авиационной техники по умышленно завышенным почти в 7 раз ценам (около 450 тысяч долларов).

Эти действия, по данным следствия, привели к тому, что "Укрспецэкспорту" был нанесен ущерб в размере 12,9 млн гривен. В свою очередь Гладковский обогатился на этом на более 170 тысяч долларов - именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта.