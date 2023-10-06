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МИД Австрии вызвал российского посла из-за ракетного удара по селу Гроза

Вена, Австрия, Пятница 06 октября 2023 13:42
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МИД Австрии вызвал российского посла из-за ракетного удара по селу Гроза Фото: МИД Австрии вызвал российского посла из-за ракетного удара по селу Гроза (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В МИД Австрии вызвали посла России в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области в четверг, 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства иностранных дел Австрии.

"Посла России в Вене только вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, который унес десятки невинных жизней. Атаки на гражданское население является военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Удар по селу Гроза

Вчера днем российские террористы ударили ракетами "Искандер" по селу Гроза Харьковской области. Ракеты попали в кафе и магазин. На момент атаки там проходили поминки за павшим военным.

По состоянию на утро 6 октября в результате атаки погибли 52 человека. Последняя жертва скончалась в больнице.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

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