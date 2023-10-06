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Суд оставил без изменений размер залога Коломойскому

Пятница 06 октября 2023 16:42
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Суд оставил без изменений размер залога Коломойскому Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Виталий Носач

Олигарх Игорь Коломойский остается под арестом с возможностью залога в 3 млрд 891 млн гривен. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

"Постановление судьи Шевченковского райсуда Киева... и определенный залог в отношении Игоря Коломойского оставить без изменений, а апелляционные жалобы защитников оставить без удовлетворения", - постановила судья апелляционного суда.

Арест Коломойского

Напомним, 2 сентября Шевченковский районный суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен.

Уже 16 сентября суд изменил меру пресечения Коломойскому, поскольку тот получил новые подозрения. По решению суда залог повысили до 3 млрд 891 млн гривен.

Коломойский, по словам адвокатов, отказывается вносить залог, поскольку считает "решение суда необоснованным". Также олигарх хотел дождаться рассмотрения апелляции.

Что инкриминируют Коломойскому

Украинские правоохранители подозревают Игоря Коломойского в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка и отмывании большой суммы средств.

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Еще одно подозрение олигарху вручили за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен благодаря фиктивным внесениям наличных денег в кассу ПриватБанка.

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ПриватБанк Суд Игорь Коломойский
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