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Военные ВСУ показали видео продвижения на Запорожском направлении

Украина, Пятница 06 октября 2023 16:07
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Военные ВСУ показали видео продвижения на Запорожском направлении Фото: ВСУ показали кадры продвижения на Запорожском направлении (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Украинские военные продвигаются на Запорожском направлении. Оккупанты, убегая под давлением со своих позиций, оставляют даже оружие с личными вещами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Бойцы бригады "Красная Калина" продвигаются вперед на Запорожском направлении. По словам министерства, обстрелы, разбитые дороги и заминированная территория не останавливают наших бойцов.

"На кадрах видно, что оккупанты убегали с позиций, оставляя собственные вещи, провода полевой связи и оружие", - написали в министерстве.

Ситуация в Запорожском направлении

Военные ВСУ продолжают обороняться и наступать на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил Генштаб в своей утренней сводке.

Военные ВСУ показали видео продвижения на Запорожском направлении

Фото: Запорожская область (DeepState)

Также на Запорожском направлении украинские защитники сдерживают захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области.

Ранее мы писали, сколько оккупантов ежедневно ликвидирует ВСУ на Таврическом направлении.

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