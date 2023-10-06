Rheinmetall получил от немецкого правительства большой заказ для Украины

Правительство ФРГ дало крупный заказ немецкой оружейной компании Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках существующего рамочного контракта. Десятки тысяч снарядов L15 будут переданы Силам обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу концерна Rheinmetall.

Кроме этого, оружейный гигант должен будет поставить обычные 155-мм снаряды Assegai для немецкой армии.

Отмечается, что стоимость заказа находится в нижнем трехзначном диапазоне миллионов евро, а поставка запланирована на 2024 год.

Перед этим, в июле, Rheinmetall объявил о подписании нового рамочного соглашения по артиллерийским боеприпасам с Бундесвером до 2029 года и расширении существующего соглашения (потенциально на сумму около 1,2 миллиарда евро).

"Контракты предусматривают поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов", - пояснили в компании.

В релизе также указывается, что широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины "заставила вооруженные силы многих стран пополнить запасы боеприпасов", и в этом контексте концерн уже получила несколько крупных заказов на артиллерийские боеприпасы.

Другие заказы Rheinmetall для украинских военных

Немецкий концерн Rheinmetall уже принимает участие в нескольких проектах в поддержку Украины. В их число входят поставки боевых машин пехоты Marder, боеприпасов различного калибра, полевых госпиталей, военных грузовиков и, в ближайшее время, разведывательной системы LUNA Next Generation.

Также эта компания является партнером в многочисленных многосторонних сделках Ringtausch. Эта процедура, разработанная правительством Германии, предназначена для поддержки Украины в сотрудничестве с европейскими соседями ФРГ и партнерами по НАТО.

Отметим, что вчера, 5 октября, компания Rheinmetall объявила о получении еще одного контракта на поставку автоматизированных систем разведки в Украину - речь идет о системе защиты от дронов SurveilSpire, предназначенной для разведки и поражения вражеских беспилотников.