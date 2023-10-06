Россияне будут использовать больше "шахедов" для атак Украины, - Гуменюк

Россияне будут использовать больше дронов-камикадзе типа "шахед" во время атак на украинские города. Этому способствует помощь Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очевидно, что будет увеличиваться количество. Это не устрашение, это объективная реальность и аналитика. Они могут применять большее количество "шахедов", поскольку они (россияне, - ред.) имеют поддержку из других стран, непосредственно Иран", - сказала Гуменюк.

Она также напомнила, что Россия на своей территории начала собирать "шахеды", которые маркируют как "Герань-2". Больше того, оккупанты хвастаются своим производством.

Спикер подчеркнула, что украинские военные противостоят России и ее дронам. По мнению Гуменюк, у Украины есть преимущества в "морском бою".

Ночная атака дронов

Этой ночью, 6 октября, воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях. Военные предупреждали, что оккупанты запустили "шахеды".

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили 33 дрона. Нашей противовоздушной обороне удалось сбить 25 беспилотников. ПВО работала в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

В Одесской области есть попадания в приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. Поврежденное зернохранилище, здания и грузовики.

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