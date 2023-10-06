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Россияне ударили дронами по Одесской области: какие последствия атаки

Измаил, Пятница 06 октября 2023 08:50
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Россияне ударили дронами по Одесской области: какие последствия атаки Фото: россияне ударили дронами по Одесской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 6 октября атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки повреждено зернохранилище и грузовик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

Как отметили в ОВА, воздушная тревога в Одесской области длилась три с половиной часа. Над регионом сбили три беспилотника врага. Однако есть попадание.

Россияне ударили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар уже был потушен. Обошлось без пострадавших.

Фото: в Одесской области из-за обстрела вспыхнул пожар (t.me/mvs_ukraine)

Кроме того, из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.

Фото: россияне ударили дронами по Одесской области (t.me/pgo_gov_ua)

Ночная атака на Украину

Этой ночью, 6 октября, воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях. Военные предупреждали, что оккупанты запустили "шахеды".

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили 33 дрона. Нашей противовоздушной обороне удалось сбить 25 беспилотников. ПВО работала в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

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