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Сын Гладковского и экс-руководитель "Укрспецэкспорта" получили подозрения

Киев, Пятница 06 октября 2023 17:30
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Сын Гладковского и экс-руководитель "Укрспецэкспорта" получили подозрения Фото: Игорь Гладковский (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

Бывший генеральный директор ДК "Укрспецэкспорт" и родственник бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны Украины получили подозрения в хищении почти 13 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игоре Гладковском и Павле Букине, ранее возглавлявшем "Укрспецэкспорт".

Правоохранители провели расследование по фактам злоупотреблений в "Укроборонпроме" после публикаций журналистских расследований о сговоре тогдашнего гендиректора "Укрспецэкспорта" с родственником чиновника СНБО.

Следствие установило, что сговор заключался в предоставлении отката Гладковскому из средств "Укрспецэкспорта" путем заключения договора о поставках оборудования.

Так, в течение августа 2016 года - февраля 2017 года они обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между "Укрспецэкспорт" и подконтрольными Гладковскому компаниями о закупке высотомеров для авиационной техники по умышленно завышенным почти в 7 раз ценам (около 450 тысяч долларов).

Эти действия, по данным следствия, привели к тому, что "Укрспецэкспорту" был нанесен ущерб в размере 12,9 млн гривен. В свою очередь Гладковский обогатился на этом на более чем 170 тысяч долларов - именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта.

Сын Гладковского и экс-руководитель &quot;Укрспецэкспорта&quot; получили подозрения

Поскольку указанные лица находятся за пределами Украины о подозрении им сообщили в порядке статьи 135 УПК Украины.

Кроме того, в НАБУ напомнили, что Гладковский является участником еще одного уголовного производства. Дело касается получения 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения руководителем "Укрспецэкспорта". Это дело сейчас слушается в суде.

Напомним, в апреле 2021 года Игорь Гладковский сам пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы ему вручили обвинительный акт. Он проходил подозреваемым по делу о схеме поставки контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" в 2015-2017 годах.

Гладковскому-младшему сообщили о подозрении 21 декабря 2020 года. Впервые о возможной его причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

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САП Гладковский Укрспецэкспорт
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