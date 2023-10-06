Сын Гладковского и экс-руководитель "Укрспецэкспорта" получили подозрения

Бывший генеральный директор ДК "Укрспецэкспорт" и родственник бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны Украины получили подозрения в хищении почти 13 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины .

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игоре Гладковском и Павле Букине, ранее возглавлявшем "Укрспецэкспорт".

Правоохранители провели расследование по фактам злоупотреблений в "Укроборонпроме" после публикаций журналистских расследований о сговоре тогдашнего гендиректора "Укрспецэкспорта" с родственником чиновника СНБО.

Следствие установило, что сговор заключался в предоставлении отката Гладковскому из средств "Укрспецэкспорта" путем заключения договора о поставках оборудования.

Так, в течение августа 2016 года - февраля 2017 года они обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между "Укрспецэкспорт" и подконтрольными Гладковскому компаниями о закупке высотомеров для авиационной техники по умышленно завышенным почти в 7 раз ценам (около 450 тысяч долларов).

Эти действия, по данным следствия, привели к тому, что "Укрспецэкспорту" был нанесен ущерб в размере 12,9 млн гривен. В свою очередь Гладковский обогатился на этом на более чем 170 тысяч долларов - именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта.

Поскольку указанные лица находятся за пределами Украины о подозрении им сообщили в порядке статьи 135 УПК Украины.

Кроме того, в НАБУ напомнили, что Гладковский является участником еще одного уголовного производства. Дело касается получения 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения руководителем "Укрспецэкспорта". Это дело сейчас слушается в суде.