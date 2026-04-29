В РФ "якобы ликвидировали" в Туапсе, однако предупредили о рисках

Разлив нефтепродуктов на НПЗ в российском Туапсе после атаки беспилотников удалось остановить, однако ликвидация последствий продолжается. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, более 30 улиц остались без водоснабжения, существует риск загрязнения Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского главы МЧС Александра Куренкова.

Ситуация на месте

Атака дронов на НПЗ произошла в ночь на 28 апреля. На месте работают сотни спасателей и десятки единиц техники. К работам планируют привлечь еще около 300 специалистов, в том числе 40 водолазов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что ситуация находится под контролем. Ближайшей ночью запланировано усиление защитных насыпей вокруг объекта.

Угроза для Черного моря

Чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Черное море, на реке Туапсе уже установлено девять линий боновых заграждений. Готовят дополнительные барьеры.

Несколько улиц эвакуированы, более 30 - остались без водоснабжения. Власти предупреждают о возможных экологических последствиях, в городе объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня.