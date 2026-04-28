ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин впервые отреагировал на серию ударов Украины по НПЗ в Туапсе

21:24 28.04.2026 Вт
2 мин
Глава Кремля попытался "не разводить" панику
aimg Иван Носальский
Путин впервые отреагировал на серию ударов Украины по НПЗ в Туапсе

Российский диктатор Владимир Путин "не замечает" серьезных угроз в связи с украинскими заводами по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил на совещании.

Читайте также: Морской терминал и НПЗ в Туапсе снова под атакой дронов: горят резервуары

Диктатор пожаловался на прицельные украинские удары по объектам на территории РФ, назвав их "террористическими". По мнению Путина, Украина прибегает к такой тактике, потому что "каждый день теряет определенные территории".

Он добавил, что удары беспилотниками по российской территории наносятся все чаще.

"Вот последний пример - это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются", - сказал Путин.

Атаки на НПЗ в Туапсе

Напомним, за последние две недели Силы обороны Украины осуществили серию из трех массированных атак дронами на стратегический НПЗ в Туапсе, в результате которых было уничтожено более 60% логистических мощностей порта и непосредственно поражены установки по переработке нефти.

Из-за масштабных пожаров и сильного токсического задымления российские власти были вынуждены впервые с начала атак объявить срочную эвакуацию населения, тогда как утечка нефтепродуктов в Черное море повлекла за собой экологическую катастрофу.

Остановка этого предприятия критически влияет на экспортные доходы РФ и логистику Черноморского флота, поскольку завод мощностью 12 млн тонн в год является основным источником горючего для оккупационных войск на юге Украины.

Детальнее об украинских атаках - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин НПЗ Туапсе Война в Украине
Новости
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО