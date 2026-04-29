У РФ "нібито ліквідували" в Туапсе, однак попередили про ризики

Розлив нафтопродуктів на НПЗ у російському Туапсе після атаки безпілотників вдалося зупинити, однак ліквідація наслідків триває. У місті запроваджено режим надзвичайної ситуації, понад 30 вулиць залишилися без водопостачання, існує ризик забруднення Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського очільника МНС Олександра Куренкова.

Ситуація на місці

Атака дронів на НПЗ сталася в ніч на 28 квітня. На місці працюють сотні рятувальників і десятки одиниць техніки. До робіт планують залучити ще близько 300 фахівців, зокрема 40 водолазів.

Глава МНС РФ Олександр Куренков заявив, що ситуація перебуває під контролем. Найближчої ночі заплановано посилення захисних насипів навколо об'єкта.

Загроза для Чорного моря

Щоб не допустити потрапляння нафтопродуктів у Чорне море, на річці Туапсе вже встановлено дев'ять ліній бонових загороджень. Готують додаткові бар'єри.

Кілька вулиць евакуйовано, понад 30 - залишилися без водопостачання. Влада попереджає про можливі екологічні наслідки, у місті оголошена надзвичайна ситуація регіонального рівня.