Зеленский заявил о критических потерях для РФ из-за ударов по НПЗ
Россия не сможет покрыть свой бюджетный дефицит даже благодаря заработкам от войны в Иране.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответе журналистам.
Иран помог, но не спас
Зеленский признал: участие России в войне в Иране действительно принесло ей определенные доходы от продажи энергоносителей. Но этого оказалось мало.
"Да, война в Иране немножко им помогла по заработку на энергоносителях, но не критично. Они не выравнивают свой дефицит, не смогут этой ситуацией, этой войной", - подчеркнул президент.
По его словам, Россия традиционно пытается извлечь выгоду из чужих войн - но на этот раз эта схема не сработала.
Потери России критические
Параллельно с иранскими заработками Россия несет серьезные потери из-за ударов Украины по ее инфраструктуре.
"Сегодня их потери измеряются уже десятками миллиардов. Это критические потери для России", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул: Украина целенаправленно атакует объекты, которые болезненны для Москвы, - энергетические мощности и предприятия по производству оружия. Разведка подтверждает, что Россия от этого страдает.
Фото: президент Украины Владимир Зеленский рассказал о масштабах потерь РФ от ударов Украины по НПЗ (инфографика РБК-Украина)
Зеленский также рассчитывает на усиление давления через санкции.
"ЕС нас поддерживают 90-ю миллиардами. Это очень сильное давление на Россию", - добавил президент.
Относительно американского оружия Зеленский заверил: поставки не остановились.
"Я благодарен за это партнерам. Мы рассчитываем, что мы продолжим переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки и в трехстороннем формате также", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть выросли на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Это временно увеличило доходы Москвы от экспорта энергоносителей - однако этого оказалось недостаточно, чтобы перекрыть бюджетный дефицит.
Тем временем, по данным РБК-Украина, Россия ищет новые способы закрыть бюджетную дыру. Власти рассматривают введение дополнительного налога на сверхприбыли для крупных сырьевых компаний и банков.