Россия ударила по вокзалу в Кривом Роге

17:32 23.04.2026 Чт
Что известно о последствиях обстрела?
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по вокзалу в Кривом Роге Фото: российский дрон типа "Шахед" (Getty Images)

Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога. В результате обстрела пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

Читайте также: Поезд Перемышль-Киев столкнулся с фурой во Львовской области

"К счастью, никто не пострадал. Перед атакой была объявлена повышенная опасность - люди прошли в укрытие", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате вражеского удара есть незначительные повреждения вокзала. В частности, взрывной волной повреждены несколько окон и дверей.

В "Укрзализныце" заявили, что все будет оперативно восстановлено, и призвали граждан быть внимательными и выполнять указания железнодорожников.

Удары по железной дороге Украины

Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли удар вблизи локомотива грузового поезда в Днепропетровской области. Никто не пострадал, поскольку поезд остановили на ближайшей станции, после чего эвакуировали около 500 пассажиров.

Кроме того, 31 марта под атакой находился железнодорожный вокзал в Славянске, где были ранены работники локомотивного депо. Один из них получил тяжелое ранение.

Ранее, 14 марта, беспилотник россиян атаковал пассажирский поезд на Сумщине - он попал в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. Пассажиры и железнодорожники не пострадали, поскольку их оперативно эвакуировали.

Отметим, российская пропаганда распространяет фейк о том, что украинские военные якобы используют гражданские поезда для военных нужд. Россияне делают это, чтобы оправдать свои систематические обстрелы.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским