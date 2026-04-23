Буданов назвал условия для успешных переговоров и анонсировал "сюрприз" для россиян на фронте
Украина готовит технологический "сюрприз" для врага на фронте, а успешные переговоры станут возможными только при условии силы ВСУ.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время Киевского форума по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Новый этап войны: переход к ИИ
По словам Буданова, на сегодня война перешла в фазу, где простое увеличение количества беспилотников уже не дает значительного результата. Обе стороны достигли лимита в использовании существующих технологий управления дронами.
Следующим шагом для Украины станет полная интеграция искусственного интеллекта, что позволит создать автономные боевые системы.
"Нам нужен переход к автономным системам, которые способны самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать. Такие наработки в Украине уже есть, и убежден, что совсем скоро станут сюрпризом для врага", - подчеркнул он.
Успех переговоров и "красные линии"
Руководитель ОП подчеркнул, что сила на поле боя является ключевым условием для успешной дипломатии.
Буданов заверил, что Украина не пойдет на территориальные уступки или компромиссы, которые не соответствуют национальным интересам.
Кроме того, он отметил успешную работу украинских "нефтяных санкций", которые не только истощают ресурсы агрессора, но и окончательно разрушают имидж России как надежного энергопоставщика в мире.
Переговоры и ситуация на Донбассе
Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что украинская власть уже имеет определенное решение по Донбассу, которое позволит защитить национальные интересы. Он подчеркнул, что территории Донецкой и Луганской областей не станут предметом торгов, а любые шаги в этом направлении будут удовлетворять прежде всего украинцев.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский акцентировал на том, что дипломатические усилия по завершению войны не могут быть поставлены на паузу из-за конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, фокус США на противостоянии с Тегераном уже привел к срыву поставок некоторых ключевых видов вооружения для ВСУ, что делает ситуацию критической.
Кроме того, активную посредническую роль продолжает предлагать Анкара. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция готова принять новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией, чтобы найти выход из военного тупика и достичь длительного мира.