РФ ударила по порту и логистике в Одесской области: возник пожар, есть повреждения

08:40 18.04.2026 Сб
Чем атаковал враг?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по порту и логистике в Одесской области (t.me/OleksiiKuleba)

Российские войска ночью 18 апреля нанесли целенаправленный удар по портовой инфраструктуре и логистике в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

В результате атаки на порт пострадал водитель грузового автомобиля - мужчина получил ранения, медицинскую помощь ему оказали на месте.

Также повреждены склады, грузовой транспорт, здание, загорелись автобусы.

На территории портового оператора повреждены силосы с кукурузой, возник пожар. На местах работают подразделения спасателей.

Фото: последствия атаки РФ на порт в Одесской области (t.me/OleksiiKuleba)

"Россия системно атакует порты, экспортную инфраструктуру и гражданскую логистику, пытаясь сорвать работу украинского морского коридора, повлиять на экономику и глобальную продовольственную безопасность", - подчеркнул Кулеба.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 апреля враг атаковал важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара обесточены 380 тысяч абонентов.

Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному жилому дому в городе Богодухов Харьковской области.

Кроме того, этой ночью российские войска атаковали беспилотниками жилые районы Запорожья. Известно о пострадавшем, возникли пожары.

