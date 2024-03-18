Фото: в Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации - ОВА (mil.in.ua)

На территории Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. Задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.

Об этом сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесской областной государственной администрации.

"Враг коварен и безжалостен. А война продолжается. И основная задача - не дать врагу захватить новые территории. Поэтому усиление обороноспособности региона - это самое приоритетное направление", - говорится в сообщении. В настоящее время в области активно строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи - "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Фото: в Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации (facebook.com oda.odesa) "Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений – мощный сдерживающий фактор для агрессора. Украинцы сильны и единственны в стремлении защититься и преодолеть врага. Благодаря общим действиям мы победим", – написали в ОВА.