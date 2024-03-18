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В Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации, - ОВА

Одесса, Понедельник 18 марта 2024 00:25
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В Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации, - ОВА Фото: в Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации - ОВА (mil.in.ua)
Автор: Ксения Вертебная

На территории Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. Задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.

Об этом сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесской областной государственной администрации.

"Враг коварен и безжалостен. А война продолжается. И основная задача - не дать врагу захватить новые территории. Поэтому усиление обороноспособности региона - это самое приоритетное направление", - говорится в сообщении.

В настоящее время в области активно строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи - "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

Фото: в Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации (facebook.com oda.odesa)

"Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений – мощный сдерживающий фактор для агрессора. Украинцы сильны и единственны в стремлении защититься и преодолеть врага. Благодаря общим действиям мы победим", – написали в ОВА.

Напомним, в Латвии утвердили план укрепления границы . Такая стратегия повышения обороноспособности и мобильности на восточной границе является частью Балтийской линии обороны. Она предполагает размещение пунктов поддержки военных подразделений Национальных Вооруженных Сил (НВС) вдоль границы с Россией и Беларусью.

Это оборонные структуры, укрепленные позиции, препятствия, противотанковые рвы и склады с боеприпасами. В течение пяти лет оборонная отрасль планирует инвестировать 303 млн. евро в укрепление границы. Начало работ запланировано на март.

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