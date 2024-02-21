Украинские инженерные войска строят фортификации в круглосуточном режиме

Инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Все возможные ресурсы инженерных войск используются в полную мощность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Сил поддержки ВСУ в Facebook .

"Руками и металлом мы создаем непробиваемые барьеры, стоящие между нашими войсками и российскими оккупантами. От углубленных окопов до минных полей, мы роем землю и заливаем бетон, чтобы обеспечить нашим воинам лучшую защиту", - говорится в сообщении.

Средства на фортификации

Напомним, правительство Украины 19 января выделило рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Он обсудил вопросы укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областях. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.