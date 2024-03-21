Глава Харьковской ОВА показал строительство укреплений (видео)

В Харьковской области продолжаются работы по возведению и обустройству фортификационных сооружений в рамках строительства второй линии обороны на границе с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По словам чиновника, работы были начаты 1 марта, и они продолжаются согласно установленным планам, возведение проходит вдоль границы. Ориентировочно с нынешним темпом строительства ожидают завершения работ через полтора месяца.

"Для выполнения задач привлечены 47 саперных расчетов, а это более 200 специалистов. С ними сотрудничают подразделения 30 расчетов ГСЧС", - рассказал глава администрации.

Как отметили в ОВА, один из главных вызовов при работах - большое количество мин и неразорвавшихся снарядов, поскольку "именно на этом направлении в свое время велись активные боевые действия".

Что касается самих укреплений, то Синегубов указывает на их надежность, они способны защитить от артиллерийских обстрелов и от обломков.

В Харьковской области возводят вторую линию обороны (фото: скрин с видео)

"Проект разрабатывался Министерством обороны Украины и, что очень важно, с учетом пожеланий бойцов с первой линии обороны", - отмечает чиновник.

Он добавил, что вторая линия обороны в целом является комплексом инженерных сооружений и "решений, которые соответствуют видению Сил обороны".

Усиление оборонных сооружений в Украине

Ранее в марте президент Владимир Зеленский высказался о полученном отчете от главы правительства о темпах возведения новых оборонных рубежей - речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

Как рассказали в командовании Сил поддержки ВСУ 21 марта, инженерные войска строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян. Кроме того, о строительстве укреплений рассказывали также представители власти в Запорожской, Сумской и Одесской областях.

К слову, сегодня в Бюро экономической безопасности заявили, что разоблачили сделку на 20 миллионов гривен на строительстве фортификаций в Харьковской области.