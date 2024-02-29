Несмотря на постоянные атаки РФ. В Запорожской области круглосуточно строят оборонные сооружения (фото)
Строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Закарпатской ОВА Виктора Никиты.
"По поручению Президента Украины в прифронтовых и приграничных регионах активно продолжается работа по наращиванию боевых возможностей оборонительных рубежей. Ежедневно усиливаются оборонные позиции Украины", - написал Никита.
По его словам, строители и инженеры из Закарпатья вместе с техникой в круглосуточном режиме, несмотря на постоянные атаки врага, строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений и т. п.
Фото: в Запорожской области круглосуточно строят оборонные сооружения (Facebook-страница Виктора Никиты)
Усиление обороны в Украине
Недавно президент Украины Владимир Зеленский проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.
Президент обсудил вопросы укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областях. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.
Недавно правительство Украины выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые направят на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.
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