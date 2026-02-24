ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин врет: у Стармера гневно отреагировали на заявления РФ о "ядерном оружии для Украины"

Великобритания, Вторник 24 февраля 2026 16:11
UA EN RU
Путин врет: у Стармера гневно отреагировали на заявления РФ о "ядерном оружии для Украины" Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин умышленно врет о якобы намерениях Британии предоставить Украине ядерное оружие. Ложью он пытается отвлечь внимание от преступлений России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которого цитирует Sky News.

Читайте также: Что надо иметь дома на случай Третьей мировой: список от эксперта по выживанию

Представитель Стармера сказал, что Путин откровенно врет. Таким образом диктатор планирует отвлечь внимание от "своих мерзких действий в Украине".

"В этом нет никакой правды. Вы видели слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал дань невероятной стойкости украинцев... Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира", - сказал он.

Российская ложь о ядерном оружии

Утром 24 февраля российская служба внешней разведки (СВР) сделала заявление, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Киеву ядерное оружие, или "грязные" ядерные бомбы. Традиционно для РФ никаких доказательств приведено не было.

После этого экс-президент России, известный алкоголик и заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев разразился истерическими угрозами. Он заявил, что Россия якобы может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".

А днем 24 февраля непосредственно российский диктатор во время заседания так называемой коллегии ФСБ РФ заявил, что якобы "возможно применение ядерного компонента" Украиной против России. Опять же, каких-либо доказательств этой лжи приведено не было.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил, что Путин фактически начал Третью мировую войну. И сейчас задача состоит в том, чтобы не дать ей стать широкомасштабной, что и делает Украина.

Также Зеленский публично заявил, что на самом деле Россия не настроена на завершение войны и пытается ослабить переговорные позиции Киева. Для этого кремлевский режим использует международных лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Российская Федерация Украина Ядерное оружие Война в Украине
Новости
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ