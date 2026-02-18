ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников

Эстония, Среда 18 февраля 2026 11:05
UA EN RU
Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников, если в НАТО сочтут подобный шаг необходимым.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Читайте также: Польша хочет свое ядерное оружие: президент назвал причину

Цахкна подчеркнул, что Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая исключала бы это, если НАТО посчитает необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", - сказал эстонский министр.

Также он добавил, что внешняя политика Эстонии не изменилась - Таллин и в дальнейшем намерен давить на Россию и поддерживать Украину, территориальная целостность которой до сих пор остается приоритетом в этом вопросе.

Ядерное оружие в Европе

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки в Европе.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.

Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры по европейскому ядерному сдерживанию.

Также, по данным СМИ, несколько европейских стран публично поддерживают переговоры о создании собственного ядерного оружия в дополнение к американскому атомному оружию на фоне падения доверия к США под руководством Дональда Трампа.

Между тем польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна создать собственное ядерное оружие, ведь находится "на грани вооруженного конфликта".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Эстония Ядерное оружие
Новости
Переговоры в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"
Переговоры в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"