РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 11:11
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

Российские войска теперь имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на ключевых направлениях преобладают в четыре-шесть раз.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

В августе РФ надеялась получить стратегическое преимущество, осуществить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Планировались также масштабные наступления на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Однако Силы обороны Украины не допустили реализации этих намерений. Российские войска были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

Фактически, месяц, когда российские военные прилагали максимальные усилия для прорыва, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений.

Противник применяет "ползучее" продвижение малыми пехотными группами, пытается проникать в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая прямых боестолкновений.

Напомним, также главком сообщил, что в течение августа ВСУ восстановили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов, продолжая сдерживать врага и предотвращать его прорыв.

Добавим, Силы обороны Украины деоккупировали село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии. Украинские военные показали видео, на котором видно флаг Украины на одном из зданий.

Также 24 августа Сырский проинформировал, что Силы обороны провели успешные контратаки в Донецкой области и освободили от оккупантов сразу три населенных пункта.

Ранее ВСУ смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономическое. Он расположен под Покровском.

