РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский

Российские войска теперь имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на ключевых направлениях преобладают в четыре-шесть раз.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

В августе РФ надеялась получить стратегическое преимущество, осуществить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Планировались также масштабные наступления на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Однако Силы обороны Украины не допустили реализации этих намерений. Российские войска были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

Фактически, месяц, когда российские военные прилагали максимальные усилия для прорыва, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений.

Противник применяет "ползучее" продвижение малыми пехотными группами, пытается проникать в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая прямых боестолкновений.

Напомним, также главком сообщил, что в течение августа ВСУ восстановили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов, продолжая сдерживать врага и предотвращать его прорыв.