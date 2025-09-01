Украинские воины освободили от россиян Новоэкономическое Донецкой области (видео)
Украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономическое. Он находится под Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
"Штурмовые группы полка "Скеля" освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области. Две недели понадобились, чтобы постепенно, шаг за шагом пройти каждую улицу", - сказано в видео, которое обнародовал Генштаб.
Как уточнили в Генштабе, 31 августа в центре населенного пункта украинские воины подняли флаг Украины.
Фото: Новоэкономическое на карте (скриншот)
Также поднятие флага в центре Новоэкономического подтвердили в своем обращении и сами бойцы отдельного штурмового полка "Скеля".
К слову, только вчера, 31 августа, стало известно, что российские оккупанты расстреляли мирного жителя в поселке Новоэкономическое. Вероятно, инцидент произошел 28 августа.
Новоэкономическое
Новоэкономическое - поселок городского типа в Покровском районе Донецкой области, расположен на реке Казенный Торець, примерно в 50 км от временно оккупированного Донецка и в 12 км от железнодорожной станции Покровск.
Успехи украинских воинов
Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники достигли "очень-очень положительных результатов" на Донбассе.
По его словам, россиян ожидают хорошие "сюрпризы".
При этом 26 августа главнокомандующий ВСУ рассказал, что в приграничных районах Сумской и Харьковской областей "есть положительные тенденции".