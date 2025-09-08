Сырский назвал площадь освобожденной от врага территории Украины за август
Август 2025 года стал для Вооруженных сил Украины месяцем больших испытаний. Но на выходе получили немало положительных результатов.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
По его словам, основные усилия были сосредоточены на сдерживании врага, нанесении ему потерь и восстановлении утраченных территорий.
Он подчеркнул, что войска прикрывали украинские города от ударов ракет и дронов, а также били вглубь России.
Организационные изменения в ВСУ
Сырский сообщил, что в августе в Вооруженных силах завершался переход на корпусную систему. "Эта реформа начинает приносить свои результаты. Управление войсками становится более эффективным и результативным", - добавил он.
Несмотря на трехкратное превосходство сил врага, украинские военные не допустили реализации его планов.
Потери и достижения на фронте
Сырский отметил, что на Добропольском направлении россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км.
На Покровском направлении оккупанты получили 5 кв. км, тогда как Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях территорий не потеряно, а на Северо-Слобожанском отбито еще 4 кв. км.
Всего в августе украинские войска вернули под контроль 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.
Удары по России
"За этот период нашими средствами Deep Strike поражено 60 целей на территории России", - подчеркнул Сырский.
Также дронами было поражено более 67 тысяч объектов противника, а эффективность программы Middle Strike выросла на 25%.
Он добавил, что в августе потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек, а с начала 2025 года - 297 350.
Дальнейшие задачи
"Впереди у нас еще много работы, но мы защищаем свою землю, и курс мы держим правильный: на истощение противника, на его уничтожение, на необходимые Украине результаты", - подчеркнул главнокомандующий.
По информации DeepState, Россия за последние 1010 дней полномасштабной войны оккупировала менее 1% территории Украины. За это время под контроль врага перешло около 5,8 тысячи кв. км.
Изнурительное наступление России 2025 года продолжается без существенных территориальных завоеваний. Московские войска продвигались медленно, захватив за май-август 2033 квадратных километра, что составляет 0,3% от общей площади Украины.