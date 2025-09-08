ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе

Силы обороны Украины деоккупировали село Заречное Донецкой области. Населенный пункт полностью под контролем украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области. Слава Украине", - говорится в сообщении. Также украинские военные показали видео, на котором видно флаг Украины на одном из зданий. Если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что село Заречное находится к северу от Славянска. Также согласно карте DeepState, враг наступал в том направлении.