РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський

Російські війська наразі мають трикратну перевагу в силах і засобах, а на ключових напрямках переважають в чотири-шість разів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

У серпні РФ сподівалася здобути стратегічну перевагу, здійснити прорив і оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Планувалися також масштабні наступи на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Проте Сили оборони України не допустили реалізації цих намірів. Російські війська були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.

Фактично, місяць, коли російські військові докладали максимальних зусиль для прориву, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків.

Противник застосовує "повзуче" просування малими піхотними групами, намагається проникати в населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи прямих боєзіткнень.

Нагадаємо, також головком повідомив, що протягом серпня ЗСУ відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів, продовжуючи стримувати ворога та запобігати його прориву.