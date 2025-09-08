ua en ru
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський

Україна, Понеділок 08 вересня 2025 11:11
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

Російські війська наразі мають трикратну перевагу в силах і засобах, а на ключових напрямках переважають в чотири-шість разів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

У серпні РФ сподівалася здобути стратегічну перевагу, здійснити прорив і оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Планувалися також масштабні наступи на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Проте Сили оборони України не допустили реалізації цих намірів. Російські війська були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.

Фактично, місяць, коли російські військові докладали максимальних зусиль для прориву, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків.

Противник застосовує "повзуче" просування малими піхотними групами, намагається проникати в населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи прямих боєзіткнень.

Нагадаємо, також головком повідомив, що протягом серпня ЗСУ відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів, продовжуючи стримувати ворога та запобігати його прориву.

Додамо, Сили оборони України деокупували село Зарічне Донецької області. Населений пункт повністю під контролем української армії. Українські військові показали відео, на якому видно прапор України на одній з будівель.

Також 24 серпня Сирський поінформував, що Сили оборони провели успішні контратаки в Донецькій області та звільнили від окупантів одразу три населених пункти.

Раніше ЗСУ змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.

