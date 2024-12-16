РФ бросила в бой первых солдат КНДР, а в Днепре взорвали бомбу возле ТЦК: новости за выходные

Российская Федерация бросила в бой первых северокорейских солдат. А в Днепре взорвали бомбу возле ТЦК.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Северокорейские военные в Курской области

В субботу, 14 декабря, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал о том, как Россия начала использовать солдат КНДР на поле боя.

Незадолго до этого о северокорейских военных вспомнил и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в свою очередь, отметил, что есть сведения о первых потерях среди северокорейских военных.

Подробнее о том, как Зеленский прокомментировал использование войск КНДР в штурмах, читайте в материале РБК-Украина.

Однако примечательно, что привлечение северокорейских военных не прошло без казусов. Так, в субботу солдаты КНДР из-за "языкового барьера" расстреляли автомобиль с "кадыровцами".

Теракт в Днепре

Днем 14 декабря в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Как позже стало известно, жертвой взрыва стал военный, а двое правоохранителей пострадали.

Сначала местные СМИ сообщали о вероятном подрыве автомобиля, но позже появилась информация, что у входа в здание областного ТЦК сработало самодельное взрывное устройство.

Источники РБК-Украина сообщали, что взрыв в Днепре был квалифицирован как теракт.

В воскресенье, 15 декабря, правоохранители объяснили мотивы РФ относительно теракта в Днепре.

Россия потеряла три судна за день

Из-за плохих погодных условий в воскресенье, 15 декабря, Россия потеряла три судна.

Днем воскресенья в Керченском проливе начали тонуть два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм.

Первые кадры с места происшествия можно посмотреть в материале РБК-Украина.

Позже у берегов Ялты начал тонуть российский плавучий кран.

Примечательно, что за несколько дней до этого в данном регионе было объявлено штормовое предупреждение. Однако это не помешало россиянам вывести данное плавсредство в море.

Заметим, что организация Greenpeace после аварии двух танкеров РФ в Черном море предупредила о катастрофе. Подробнее с заявлением организации, можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

"Укрэнерго" изменила графики отключения света

Сегодня в Украине продолжат действовать графики отключения света. Однако в распределении электроэнергии произойдут изменения.

В частности графики для бытовых потребителей теперь будут применяться и в "полторы" очереди.

Основатель компании Mango погиб в горах

Основатель компании Mango Исак Андик погиб во время несчастного случая в горах. Он владел крупнейшим состоянием в Каталонии.

Мужчина решил провести субботний день со своей семьей, однако в какой-то момент во время похода в горы он поскользнулся и упал с высоты более 100 метров.

Прогноз погоды на неделю

Погода в Украине на новой рабочей неделе будет "странной". По данным синоптиков, ее будет "бросать" из зимы в весну и обратно.

Подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на новую рабочую неделю в Украине можно в материале РБК-Украина.