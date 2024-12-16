РФ кинула в бій перших солдатів КНДР, а в Дніпрі підірвали бомбу біля ТЦК: новини за вихідні
Російська Федерація кинула в бій перших північнокорейських солдатів. А в Дніпрі підірвали бомбу біля ТЦК.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Північнокорейські військові в Курській області
В суботу, 14 грудня, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів про те, як Росія почала використовувати солдатів КНДР на полі бою.
Незадовго до цього про північнокорейських військових згадав і президент України Володимир Зеленський. Він, своєю чергою, зазначив, що є відомості про перші втрати серед північнокорейських військових.
Детальніше про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Однак примітно, що залучення північнокорейських військових не пройшло без казусів. Так, в суботу солдати КНДР через "мовний бар'єр" розстріляли автомобіль з "кадирівцями".
Теракт у Дніпрі
Вдень 14 грудня в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.
Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.
В неділю, 15 грудня, правоохоронці пояснили мотиви РФ щодо теракту в Дніпрі.
Росія втратила три судна за день
Через погані погодні умови в неділю, 15 грудня, Росія втратила три судна.
Вдень неділі у Керченській протоці почали тонути два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм.
Перші кадри з місця події можна подивитись в матеріалі РБК-Україна.
Пізніше біля берегів Ялти почав тонути російський плавучий кран.
Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести даний плавзасіб в море.
Зауважимо, що організація Greenpeace після аварії двох танкерів РФ в Чорному морі попередила про катастрофу. Детальніше з заявою організації, можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.
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Детальніше ознайомитись з прогнозом погоди на новий робочий тиждень в Україні можна в матеріалі РБК-Україна.
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