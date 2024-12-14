Россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи, - Зеленский

Российская армия начала использовать в штурмах солдат из Северной Кореи. Известно, что для этого привлечено умеренное количество военных.

"Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи - заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области", - сказал президент.

Он пояснил, что пока войска КНДР были замечены только на том направлении, но Украина располагает информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта.

"Потери среди этой категории уже тоже заметны. Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем втянула максимально. И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили? Именно Путин делает шаги, которые расширяют и продолжают эту войну. Именно он отталкивает возможность мира. И он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава Украины добавил, что Москва очевидно игнорирует призывы всех стран, от Китая и Бразилии до многих других, о необходимости делать все для деэскалации.

"Если нет жесткой реакции мира, Россия делает войну хуже. Всегда так. Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев. Мы будем и в дальнейшем действовать скоординировано со всеми нашими партнерами, чтобы эту войну остановить", - подытожил президент.

Он анонсировал, что на следующей неделе в Европе будет обсуждаться этот вопрос совместно с партнерами.

"Санкции против России, поддержка нашей обороны, инвестиции в общую оборону Европы и сильная дипломатия ради мира - это то, что должно увеличиваться каждую неделю, чтобы в следующем году все вместе с партнерами мы смогли достичь нашей главной цели", - сказал Зеленский.