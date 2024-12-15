Одна-полторы-две очереди. "Укрэнерго" объявило ограничения по свету на 16 декабря

В Украине завтра, 13 декабря, продолжат действовать графики отключения света. Однако в распределении электроэнергии произойдут изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго" и ДТЭК .

В "Укрэнерго" объяснили, что завтра будут применены различные графики для потребителей.

Для бытовых потребителей:

07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;

08:00 - 12:00 - две очереди отключений;

12:00 - 15:00 - полторы очереди отключений;

15:00 - 17:00 - две очереди отключений;

17:00 - 19:00 - полторы очереди отключений;

19:00 - 20:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

07:00 - 21:00 - применение графиков ограничения мощности.

Причина введения ограничений неизменна - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Однако энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Обращаем внимание, что с завтрашнего дня будут действовать новые графики почасовых отключений. Следите за сообщениями на страницах облэнерго", - пояснили в компании.

В то же время ДТЭК пояснил, что новые графики отключений по Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева ожидаются ориентировочно с часу ночи.

"Системы обновляются, поэтому единоразово графики поступят ночью. Они будут доступны примерно с 01:00 16 декабря на нашем телеграмм-канале", - пояснили в ДТЭК.