Синоптики дали прогноз погоды на новую рабочую неделю в Украине

Погода в Украине на новой рабочей неделе будет странной. Ее будет "кидать" из зимы в весну и обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 16 декабря

В понедельник, 16 декабря, в Украине ожидается снег с дождем, а в части регионов - просто дождь. В частности, дожди пройдут на западе и юге, на остальной территории - дождь с мокрым снегом.

Ночью, учитывая недавнее похолодание в Украине, ожидается минимальные "минусы", в пределах -1, -2, а местами даже минимальные "плюсы", до +1. Холоднее всего ночью будет в Харьковской области, до -3.

Днем температура будет держаться в пределах +5, +6 градусов, а на западе до +8. Теплее всего днем будет в Крыму, до +11 градусов.

Ночью и днем также вероятны сильные порывы ветра. Так, ночью они вероятны в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем ​​порывы 15-20 м/с, в большинстве западных, северных и центральных областей 25-28 м/с.

В Киеве будет ночью мокрый снег, а днем к нему добавится дождь, ночью до -1, а днем - до +5.

Погода в Украине 16 декабря (meteo.gov.ua)

Вторник, 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, в Украине мокрый снег практически уйдет из Украины, но останутся дожди. Зимние осадки напомнят о себе в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, на остальной территории повсеместно пройдут дожди.

Температура и днем, и ночью ощутимо поднимется до заметных "плюсов". Холоднее всего ночью будет в "снежных" регионах, минимально до 0 градусов. Теплее всего ночью будет на западе и юге, до +5.

Днем холоднее всего снова ожидается в тех областях, где пройдет мокрый снег. А теплее всего в Крыму, до +10, а западных областях – до +8.

В Киеве дождь вероятен на протяжении всех суток, ночью до +3, днем до +5.

Погода в Украине 17 декабря (meteo.gov.ua)

Среда, 18 декабря

В среду, 18 декабря, будет без осадков, местами даже "проклюнется" солнце. Температура чуть снизится, по сравнению со вторником, 17 декабря. На крайнем востоке и севере, до -1. А именно: в Сумской, Харьковской, Донецкой областях. В остальных регионах ночью будет плюсовая температура.

Днем тоже ожидается снижение температуры на несколько градусов. Так, в Крыму, на Прикарпатье, в Николаевской, в Черновицкой областях максимально "плюсы" будут держаться на уровне +8 градусов.

Киев 18 декабря станет "холодным островком" - и ночью, и днем в пределах -1…+1, но без осадков.

Погода в Украине 18 декабря (meteo.gov.ua)

Четверг, 19 декабря

В четверг, 19 декабря, погода в Украине разделится на две части – дождливую и сухую. Осадков не ожидается на западе с переходом на Хмельницкую и Винницкую области, а также на юге. На остальной территории - дожди, а в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях даже с мокрым снегом.

Холоднее всего ночью будет в Луганской области, до -5 градусов, а теплее всего ночью ожидается на западе и в Одесской области - +4. Днем первенство по "жаркой" погоде заберет себе Крым, до +9.

В Киеве будет дождливо все сутки, ночью +1…+3, днем - +5…+7 градусов.

Погода в Украине 19 декабря (meteo.gov.ua)

Пятница, 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, снова Украина разделится по тому же принципу – где-то будет дождливо, где-то сухо. Так, дожди будут во всех западных областях с переходом на Житомирскую область, Киев и столичный регион с заходом в Черниговскую и Сумскую области. В других регионах осадков не ожидается и даже будет солнечно.

Ночью холоднее всего будет в Харьковской области, до -1. А теплее всего ночью будет в большинстве западных регионов и в Одесской области, в пределах +4 градусов.

Максимально днем температура поднимется до +10 градусов в Одесской области, в остальных регионах юга до +9. Холоднее всего днем будет в Сумской области, до +4 градусов.

В Киеве днем вероятен небольшой дождь, ночью до +3, днем до +7 градусов.

Погода в Украине 20 декабря (meteo.gov.ua)