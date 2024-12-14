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В Днепре прогремел взрыв: местные СМИ пишут о подрыве автомобиля

Днепр, Суббота 14 декабря 2024 16:08
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В Днепре прогремел взрыв: местные СМИ пишут о подрыве автомобиля Иллюстративное фото: на месте работают представители полиции и медики (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Днепре, 14 декабря, прогремел взрыв. Судя по всему, был взорван автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро", местные СМИ и сайт Нацполиции.

"В Днепре на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки, по предварительной информации, прогремел взрыв", - говорится в сообщении.

В то же время один из местных каналов пишет, что был осуществлен подрыв автомобиля.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики.

Обновлено в 16:11. Полиция прокомментировала инцидент

В Национальной полиции Украины подтвердили, что в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Однако, был ли совершен подрыв авто, пока не сообщается.

"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них - двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Также правоохранители уточнили, что событие произошло 14 декабря около 14:45. По состоянию на сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

"Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет дана правовая квалификация события", - добавили в Нацполиции.

Напомним, под конец октября 2024 года в Краматорске Донецкой области взорвали автомобиль начальника боевой подготовки Вооруженных сил Украины. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам источников РБК-Украина, неизвестные заложили взрывное устройство под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML. Взрывчатка сработала в тот момент, когда машина начала движение.

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