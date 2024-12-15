В Черном море тонет третье за день российское судно

Фото: возле Ялты затонул третий российский корабль за день (Getty Images)

Возле Ялты затонул уже третий корабль за день. Им стал плавучий кран Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Очевидцы сняли видео на котором видно, как у берегов Ялты начал тонуть российский плавучий кран. На кадрах видно, как у него падает стрела под ударами волн и порывами ветра. Примечательно, что за несколько дней до этого в данном регионе было объявлено штормовое предупреждение. Однако это не помешало россиянам вывести данное плавсредство в море.