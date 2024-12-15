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В Черном море тонет третье за день российское судно

Украина, Воскресенье 15 декабря 2024 16:52
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В Черном море тонет третье за день российское судно Фото: возле Ялты затонул третий российский корабль за день (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Возле Ялты затонул уже третий корабль за день. Им стал плавучий кран Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Очевидцы сняли видео на котором видно, как у берегов Ялты начал тонуть российский плавучий кран.

На кадрах видно, как у него падает стрела под ударами волн и порывами ветра.

Примечательно, что за несколько дней до этого в данном регионе было объявлено штормовое предупреждение. Однако это не помешало россиянам вывести данное плавсредство в море.

Напомним, что плохие погодные условия также оставили Россию и без двух танкеров.

Ведь, как сообщало РБК-Украина, ранее сегодня в Керченском проливе начали тонуть два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии также стал сильный шторм.

Первые кадры с места происшествия можно посмотреть в материале РБК-Украина.

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